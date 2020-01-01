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الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة



غزة / سما /

شنت الطائرات المروحية الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات مستهدفة اراضي زراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان الطائرات الاسرائيلية استهدفت ذات المنطقة ثلاث مرات في اوقات زمنية متقاربة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وحلقت الطائرات الاسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في معظم مناطق القطاع.

الى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه ردا على اطلاق  القذيفة الصاروخية من القطاع في وقت سابق من اليوم،  أغارت مقاتلات ومروحية حربية على منشأة تحت أرضية تابعة للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن تصدي القبة الحديدة لصاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة.

اقرا/ي ايضا: إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

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