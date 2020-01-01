الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة

غزة / سما /

شنت الطائرات المروحية الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات مستهدفة اراضي زراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان الطائرات الاسرائيلية استهدفت ذات المنطقة ثلاث مرات في اوقات زمنية متقاربة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وحلقت الطائرات الاسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في معظم مناطق القطاع.

الى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع في وقت سابق من اليوم، أغارت مقاتلات ومروحية حربية على منشأة تحت أرضية تابعة للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن تصدي القبة الحديدة لصاروخ أطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة.

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