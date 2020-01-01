فيديو .. سبب انتحار نور كاظم الجبوري زوجة الفنان جلال الزين

بغداد / سما

كشفت وسائل إعلام عربية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل قصة انتحار الشابة نور كاظم الجبوري زوجة الفنان جلال الزين المطرب العراقي المشهور عبر مسدس كاتم صوت داخل منزلها في العرق.

وذكرت أن زوجة جلال الزين أقدمت على الانتحار بعد أن أطلقت النار على ذاتها عبر مسدس، مشيرة إلى أن الزواج بينهما كان عرفيا، وهي من مواليد عام 1995 وتبلغ من العمر 25 سنة.

وأوضحت أن منزل الزوجة الضحية يقع في حي المنصورة في بغداد، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة وصلت إلى المكان؛ للتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الواقعة.

وحسب مصدر أمني في الشرطة العراقية ببغداد، فإن نور كاظم زوجة المغني جلال الزين قامت بقتل نفسها من خلال سلاح ناري كان في منزلها، مبينة أنه تم ضبط السلاح مع ظرف واحد فارغ.

وتحدثت وسائل الإعلام عن علاقة زوجية غير مستقرة بين الفنان جلال الزين ونور كاظم خلال الفترة المنصرمة تحديدًا؛ كونها لم تكن راضية عن سهرات زوجها وسهره خارج المنزل لوقت متأخر.

ونشرت مقاطع فيديو من داخل المنزل، يظهر اللحظات الأولى بعد انتحار زوجة جلال الزين، إذ كانت الدماء على الأرض حيث وصلت الأطقم الطبية إلى المكان لإسعافها لكنها فارقت الحياة لاحقا.

ويوجد فارق في العمر بين جلال الزين وزوجته نور كاظم حوالي خمس سنوات، إذ أنه وليد في العراق عام 1989 ميلادي، ويعتبر أحد أبرز نجوم الغناء الشباب في العراق منذ أعوام.