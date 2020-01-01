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شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل



الجزائر / سما

تصدر فيديو فضيحة مونيا بن فغول الممثلة الجزائرية المشهورة، وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعد أن أثارت غضب بعض الناشطين إثر هجومها الحاد على الرجال.

وظهرت مونيا بن فغول في مقطع فيديو بطريقة انفعالية غير مسبوقة، عقب خلاله على قضية مقتل الطفلة شيماء التي توفيت مؤخرا بعد تعرضها للاعتداء والاغتصاب على يد شخص معلوم.

وانتقد العشرات من النشطاء الجزائريين، حديث مونية بن فعول بهذه الطريقة، فيما دافع آخرون عنها وانتقدوا الأشخاص الذين هاجموها لمجرد أنها قالت ما اعتبروه أنه "حقيقة واقعية".

وقال أحد المغردين : "يستغلون موت امرأة للهجوم على امرأة أخرى. مونية بن فغول كان كلامها واضح، فهي تكلمت عن فئة قليلة من الرجال ولم تعمم على الجميع".

وأضاف : "دعونا من النفاق، الشعب الجزائري عادة لا يهرب من واقعه ولا يتقبله والميزوجينية تتملكه، العيب من يرى في المرأة عيبا وحرية التعبير والنقد لا علاقة لها بحياة المرأة الخاصة".

في المقابل، أعربت مواطنة جزائرية في فيديو آخر عن استيائها من كلمات وحديث مونية بن فغول، مشيرة إلى أنها تحمست له في مستهل الأمر وأبدت تأييدها لكل كلمة قالتها في هذه المسألة.

يشار إلى أن مونيا أو مونية بن فغول هي ممثلة جزائرية شابة من مواليد 1991 وتبلغ من العمر حاليا 29 سنة، حيث ظهرت السنوات الأخيرة في العديد من الأعمال الفنية الكوميدية والفكاهية.

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