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عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة



غزة / سما /

أثار تصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، لسكان مستوطنات غلاف غزة موجة من الانتقادات الساخرة في الأوساط الاسرائيلية عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وكان وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس قد اكد خلال زيارته حدود غزة برفقة كوخافي عصر اليوم ولقائه قيادة مستوطنات الغلاف، أن قوات الجيش ستعمل من أجل حماية سكان غلاف غزة، والحفاظ على أمنهم.

لكن تلك التصريحات لم يمض عليها ساعات، حتى أطلق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف، لتنطلق معها موجة من السخرية.

وقال ألموغ بوكير المراسل العسكري للقناة 13 العبرية:" يبدو أن غانتس كان يقصد أن ينام سكان غلاف غزة بهدوء في الغرف المحصنة".

كما سخر مراسل إذاعة الجنوب "ماندي ريزل" يسخر من تصريح غانتس اليوم:يمكن لسكان غلاف غزة النوم بهدوء

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