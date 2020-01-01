مشاهدة مباراة المريخ وحي الوادي نيالا بث مباشر في الدوري السوداني

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا في السودان رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد حي الوادي نيالا بث مباشر ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة المريخ وحي الوادي نيالا مباشر تنقل الساعة 6.15 من ملعب المريخ في إياب الدوري السوداني من خلال قناة الملاعب الرياضية المتخصصة التي تعرض الاستيديو التحليلي واللقاء.

ويسعى المريخ إلى تكرار السيناريو الذي حدث الجولة الماضية، حينما انتزع فوزًا شاقا من أنياب منافسه مريخ الفاشر بهدف دون رد، الأمر الذي وضعه في صدارة جدول الترتيب.

واستفاد المريخ من سقوط الهلال ضد هلال الفاشر في الأسبوع السابق، ما أدى إلى وجوده وحيدا في المركز الأول برصيد 68 نقطة، ليتأكد رسميا تأهله إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المريخ السوداني من الفوز في 21 مباراة بالدوري منذ انطلاقه، بالإضافة إلى الخسارة أربعة لقاءات، في حين احتكم التعادل السلبي لنتائج مواجهاته خمس مرات فقط.

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أما حي الوادي نيالا، فقد يقترب من المركز المؤهل إلى الكونفدرالية، إذ أنه يمتلك في رصيده 49 نقطة بالتساوي مع حي العرب بورتسودان بفارق 4 نقاط خلف الأمل عطبرة الرابع.

وتجري مباراة المريخ وحي الوادي نيالا اليوم بالتزامن مع عدة لقاءات في البطولة ذاتها، منها الفلاح عطبرة ضد هلال الفاشر، فيما يحل هلال كادوقلي ضيفا على مريخ الفاشر.