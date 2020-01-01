  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة المريخ وحي الوادي نيالا بث مباشر في الدوري السوداني

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ وحي الوادي نيالا بث مباشر في الدوري السوداني



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا في السودان رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد حي الوادي نيالا بث مباشر ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة المريخ وحي الوادي نيالا مباشر تنقل الساعة 6.15 من ملعب المريخ في إياب الدوري السوداني من خلال قناة الملاعب الرياضية المتخصصة التي تعرض الاستيديو التحليلي واللقاء.

ويسعى المريخ إلى تكرار السيناريو الذي حدث الجولة الماضية، حينما انتزع فوزًا شاقا من أنياب منافسه مريخ الفاشر بهدف دون رد، الأمر الذي وضعه في صدارة جدول الترتيب.

واستفاد المريخ من سقوط الهلال ضد هلال الفاشر في الأسبوع السابق، ما أدى إلى وجوده وحيدا في المركز الأول برصيد 68 نقطة، ليتأكد رسميا تأهله إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المريخ السوداني من الفوز في 21 مباراة بالدوري منذ انطلاقه، بالإضافة إلى الخسارة أربعة لقاءات، في حين احتكم التعادل السلبي لنتائج مواجهاته خمس مرات فقط.

اقرأ/ي أيضا.. ملخص مباراة المريخ ومريخ الفاشر

أما حي الوادي نيالا، فقد يقترب من المركز المؤهل إلى الكونفدرالية، إذ أنه يمتلك في رصيده 49 نقطة بالتساوي مع حي العرب بورتسودان بفارق 4 نقاط خلف الأمل عطبرة الرابع.

وتجري مباراة المريخ وحي الوادي نيالا اليوم بالتزامن مع عدة لقاءات في البطولة ذاتها، منها الفلاح عطبرة ضد هلال الفاشر، فيما يحل هلال كادوقلي ضيفا على مريخ الفاشر.

#المريخ #حي الوادي نيالا #مباراة المريخ وحي الوادي #المريخ السوداني #مباراة المريخ اليوم #الدوري السوداني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البيت الابيض: صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي بميزانية 3 مليارد دولار يعمل من القدس

77

وفاة الاعلامي الاماراتي الفلسطيني الاصل ابراهيم العابد في أبو ظبي

الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوار الفلسطيني وهنالك بعض العوائق في طريق المصالحة

860x484 (3)

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة