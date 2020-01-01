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زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN



وكالات

أكدت زوجة أمين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الإثنين، أن زوجها بخير وأن معدل الأوكسجين لديه بلغ 92، وذلك في مقطع فيديو حصلت عليه CNN من العائلة.

وتظهر السيدة نعمة عريقات في المقطع وهي تقول له: "دكتور أحمد الحمدلله صائب بخير هلأ الحمدلله أوكسجينو 92، الحمدلله أنا متطمنة الحمدلله"، على حد تعبيرها.


وكانت قد قالت ابنة صائب عريقات، دلال، في وقت سابق إن حالة والدها حرجة وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته ودعت وسائل الإعلام لتحري الدقة والحذر في تغطية تطورات حالة عريقات.

وتدهورت حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا بعد إصابته بفروس كورونا المستجد ما أسفر عن التهاب رئوي حاد، وفق ما ذكرته وزيرة الصحة الفلسطينية.

#صائب عريقات #منظمة التحرير الفلسطينية #التهاب رئوي #وزيرة الصحة

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