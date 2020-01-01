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شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف



القدس المحتلة /سما/

زعم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه جرى اليوم تحييد نفق هجومي تابع لحماس اخترق الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة.

وأشار الى أن النفق كان تحت المراقبة حتى يومنا هذا، وكان الهدف منه تنفيذ عمليات في الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، النفق متفرع في عدة أماكن، وتم حفره من عدة ورش حفر ويتضمن طرقًا مختلفة.

وأضاف: القدرات التكنولوجية للجيش الإسرائيلي تتحسن باستمرار وستواصل تحقيق الإنجازات في تحديد الأنفاق فيما بعد لتحييدها، لافتا الى أنه في نفس الوقت يتواصل العمل على بناء جدار الأنفاق الحاجز تحت الأرض.



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#الجيش الإسرائيلي #نفق #المقاومة الفلسطينية
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