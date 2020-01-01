مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم يتسلم مركبة إسعاف بتبرع من المجتمع المحلي

طولكرم /سما/

تسلم مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، اليوم الاثنين، مركبة إسعاف بتبرع من أهالي طولكرم وبلدية طولكرم والغرفة التجارية وبعض المحسنين في وقت سابق قبل بدء جائحة كورونا.

وشارك في حفل التسليم؛ محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأمين سر حركة فتح إياد جراد " أبو الصامد" ورئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، ومدير المستشفى هيثم شديد، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والإداري.

وقال المحافظ أبو بكر:" الاحتياج الصحي في محافظة طولكرم، أكبر بكثير وهذا جزء بسيط من الاحتياج الصحي، والمهم أن نزيد من تلك الإمكانات لتوفير الاحتياجات الصحية المهمة والضرورية للمحافظة".

وتابع أبو بكر قائلاً:" جاءت مركبة الإسعاف هذه نتاج حملة تبرعات قبل جائحة كورونا، والتي جمعت قيمة المركبة والتي تسلمها مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وشكر المحافظ المؤسسات من بلدية طولكرم والغرفة التجارية، وجميع من قام بهذه الحملات وبتبرع من المحسنين والخيرين من أهالي طولكرم، وسنواصل بذل الجهود من أجل تأمين الإحتياجات الصحية الضرورية والملحة للمحافظة".