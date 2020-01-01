فيديو نوليا مصطفى مذيعة نفسنة يتصدر وسائل التواصل

القاهرة / سما

تصدرت قصة نوليا مصطفى مذيعة برنامج نفسنة الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تلقت بلاغا من النيابة العامة بداعي نشر مقاطع فيديو "مخلة بالآداب العام".

وذكرت مصادر فنية مصرية أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد المذيعة نوليا مصطفى؛ بتهمة "نشرها فيديوهات إباحية" على منصات التواصل الاجتماعية.

وجاء في بلاغ صبري المحامي المعروف بملاحقته للمشاهير ونجوم الفن : "نلتمّس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي، انتشرت على مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي تحوي مقاطع للمبلغ ضدها".

وقال إنها تظهر في المقاطع "بطريقة حقيرة وفجة ومبتذلة وتظهر فيها شبه عارية تماماً لتظهر مناطق حساسة من جسدها، بخلاف إلقائها كلمات وحركات تحوي أقذر وأحط العبارات والإيحاءات الجنسية متعمدة الإثارة وتحريك الغرائز".

وبدأت قصة نوليا مصطفى، عقب الحلقة التي شهدت استضافة الفنان الشعبي حسن شاكوش، حين غنائه أغنية (بنت الجيران)، حيث بدأت بالرقص بطريقة لم تعجب بعض المتابعين.

ولم تكن نوليا مصطفى الوحيدة التي ترقص على أغنية حسن شاكوش إنما المذيعتين إيمي وهدى، إلا أنها كانت الأبرز بسبب الحركات التي وصفت بالمثيرة التي قامت بها.

يُذكر أن نوليا مصطفى هي إعلامية مصرية، قدمت سابقا برنامج (مكسرات وبرج الأفلام) عبر قناة (art)، وكذلك سوالفنا الحلوة عبر دبي قبل أن تنتقل إلى التمثيل في مسلسل هيما.