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كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، "إن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين يجب ألا يشكل شرطًا أو عائقًا أمام الاستمرار في الاتصالات للتطبيع مع دول المنطقة".

وأضاف كوهين في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، "إن إسرائيل تأمل في أن تقيم دول أخرى علاقات رسمية معها وأنها على اتصال مع دول عديدة في المنطقة وخارجها في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وتابع "إن الاتفاقيات مع دول الخليج تمنحنا عمقًا استراتيجيًا هامًا ضد "محور الشر" الذي تديره إيران"، وفق تعبيره.

#فلسطين #اسرائيل #تطبيع #الموساد #الدول العربية

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