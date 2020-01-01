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مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

الأحد 18 أكتوبر 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية



القدس المحتلة / سما /

قال مستشفى هداسا / عين كارم الطبي، إنه تم نقل الدكتور صائب عريقات يوم الأحد، إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا في هداسا عين كارم.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى هداسا، أن إدارة مركز هداسا الطبي، م. طاقم الوحدة، بقيادة البروفيسور رؤوفين بيزوف والبروفيسور فيرنون فان هاياردن، يعتنون بالسيد عريقات ، الذي وصل في حالة حرجة ويحتاج إلى دعم عالي التدفق والأكسجين، لافتا إلى أنه في أوقات أخرى يكون في حالة صعبة لكنها مستقرة.

وقال البروفيسور زئيف روثستين أن "السيد عريقات يتلقى مستوى عاليًا من الرعاية المهنية مثل جميع مرضى كورونا الحاد في هداسا، وسيبذل الطاقم قصارى جهده لشفائه.

وأضاف: في مستشفى هداسا، نعالج كل مريض كما لو كان مريضنا الوحيد، مؤكدا أن هداسا كمركز رائد سيستمر في تقديم الطب المتقدم لجميع القادمين إلى بواباتها، خاصة في ضوء المعرفة والخبرة المكتسبة في الأشهر الأخيرة في علاج مرضى كورونا، بما في ذلك الحالات الصعبة والمعقدة.

#مشفى هداسا #صائب عريقات #منظمة التحرير #فيروس كورونا #وحدة العناية المركزة #مرضى كورونا

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