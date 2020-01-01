الحايك: الفقر بغزة ارتفع لـ 64%

غزة /سما/

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، من تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية المتعلّقة بعمليات البيع والشراء في القطاع، ووصولها لسالب 68 نقطة خلال جائحة كورونا.

وقال الحايك، في تصريح صحفي الأحد، إن التراجع في النشاطات الاقتصادية تزامن مع نقص شديد في السيولة النقدية، وارتفاع نسبة البطالة خلال جائحة كورونا إلى 60 في المائة، مع دخول 100 ألف عامل ضمن إطار العاطلين عن العمل، لم يعد منهم إلا 30% لأعمالهم مع تخفيف إلاجراءات وهو ما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع.

وأضاف أن مؤشر الفقر ارتفع من 53% إلى 64% خلال الجائحة دون وجود تدخلات حقيقية لإصلاح الخلل القائم في النشاطات الاقتصادية، لاسيما التي تختص بالقطاع الخاص، مما ينذر بأوضاع اقتصادية وانسانية أكثر مأساوية في غزة.

وأشار إلى أن تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى لانتشار ظواهر سلبية في القطاع، ومن أبرزها تفشي ظاهرة التسول، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة ملحوظة في الشيكات المرجعة، وأوامر الحبس على الذمم المالية.