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فيديو.. شركة DJI تدعم عشاق التصوير بأحدث تقنياتها المتطورة

الأحد 18 أكتوبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شركة DJI تدعم عشاق التصوير بأحدث تقنياتها المتطورة



وكالات / سما /

أعلنت عملاقة صناعة التقنية DJI عن إطلاقها للجيل الجديد من أجهزة Ronin التي تمنح المصورين إمكانيات كبيرة في التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة.

ومن أبرز الأجهزة الجديدة التي كشفت عنها الشركة جاء حامل الكاميرات DJI RS 2 الذي حصل على هيكل شديد المتانة مصنوع من المعدن و ألياف الكربون يزن 1 كلغ فقط، ويمكنه حمل اوزان تصل إلى 4,5 كلغ.

وما يميز هذا الجهاز هو أنه مزود بمفاصل تتحرك بجهات متعددة تسمح بالحفاظ على ثبات الكاميرا أثناء الحركة ما يساعد في التقاط صور وفيديوهات احترافية عالية الدقة دون أن تتأثر دقة الصور بالاهتزازات أثناء التصوير.

كما زود DJI RS 2 بمنصات صغيرة تساعد في تثبيت أكثر من كاميرا عليه، وحصل على مسننات تعمل بتقنية خاصة لتحريك عدسة الكاميرا وضبط معدلات التكبير وتقريب الصورة بشكل أوتوماتيكي.

ودعمته DJI أيضا بملحقات تساعد على حمله باليد أو تثبيته على السيارات والمركبات أو حتى الدرونات، وجهزته بشاشة تعمل باللمس يمقاس 1.4 بوصة يمكن استخدامها لضبط الإعدادات أو مشاهدة الصور للتحكم بإعدادات التصوير أثناء توثيق الفيديوهات.

وطرحت DJI حاملا آخر للكاميرات  هو Ronin SC 2 بهيكل يزن 1.2 كلغ، ويشترك مع RS 2 بالعديد من الميزات، وزودته بشاشة صغيرة يمكنها العمل 12 ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكنه حمل أوزان تصل إلى 3 كلغ، وصمم بشكل خاص ليكون أكثر سهولة من الجهاز الأول من ناحية الاستخدام .

#التصوير #تقنية #DJI

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