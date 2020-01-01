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موعد عرض مسلسل فضيلة خانم وبناتها على زي ألوان

الأحد 18 أكتوبر 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض مسلسل فضيلة خانم وبناتها على زي ألوان



اسطنبول / سما

أعلنت مصادر فنية، عن مواعيد عرض مسلسل فضيلة خانم وبناتها الدرامي التركي على قناة زي ألوان (Zee Alwan TV) خلال أيام شهر أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وذكرت أن موعد مسلسل فضيلة خانم وبناتها على زي ألوان، يكون يوميا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ولبنان الكويت وسوريا والبحرين وقطر وفلسطين والعراق والأردن.

ويبث المسلسل التركي مباشرة الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، السابعة لدى مصر وليبيا والسودان، السادسة وفق وقت الجزائر وتونس والمغرب، فيما يعاد منتصف الليل.

وعرض مسلسل فضيلة وبناتها لأول مرة عام 2017، إذ يصنف على أنه عمل درامي عائلي حيث تعيش المدام فضيلة في ظروف صعبة وفقر مع ابنتيها التي تلعب دور الأم والأب لهن.

وتتميز ابنة فضيلة "إيجا" بجمال فائق، حيث تعتبرها الأمل الوحيد للأسرة، لكن بنتها الكبرى تشكل العائق الكبير بالنسبة لها؛ كونها تتصرف برجولية وتواجه العشرات من المشاكل.

وعانت عائلة فضيلة خانم بعد وفاة رب الأسرة من الحرمان والفقر، قبل أن تدخل المدام حياة إيجي مين الغنية، الأمر الذي يدخل بناتها في وضع معيشي مختلف عن السنوات السابقة.

ومن أبطال مسلسل فضيلة وبناتها، تشاجلار أرطغرل، نازان كاسيال، دينيز بايسال، ماهر جونسيراي، تولجا جوليس، أفرا ساراتشوجلو، بالإضافة إلى نخبة من الممثلين الشباب والكبار.

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