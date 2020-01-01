حقيقة خبر وفاة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة

الرياض / سما

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 18 أكتوبر 2020، خبر وفاة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقل موقع يدعى سبق عن الديوان الملكي السعودي في بيان له إعلانه عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس اللجنة المركزية للحج في المملكة العربية السعودية.

وحسب البيان المنسوب للديوان الملكي نقلا عن وكالة واس السعودية الرسمية، فإن الأمير خالد الفيصل توفى عن عمر ناهز 80 سنة، دون توضيح تفاصيل أو سبب رحيله.





وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية للديوان الملكي ووكالة واس وموقع سبق الرسمي، إذ تبين أنها لم تنشر خبر وفاة خالد بن فيصل أمير مكة أو تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى.

يشار إلى أن الأمير خالد هو الابن الثالث للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، فيما والدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله، ولا يزال على قيد الحياة.

وصرح الأمير خالد مؤخرا بأنه لا يعلم كيف يتأقلم مع بقية ما تبقى له من عمر بعد وفاة شقيقه الأمير سعود الفيصل الذي انتقل إلى رحمة الله قبل نحو خمسة أعوام.

وكانت العديد من الشائعات التي صدرت في السنوات الماضية، حول وفاة الأمير خالد بن فيصل، كان آخرها في شهر فبراير العام الماضي حينما تم نفيها بشكل قاطع.