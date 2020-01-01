مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس علي on اون دراما

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام فنية، عن مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس جميع الحلقات من الأولى حتى الأخيرة على قناة (on) أون دراما المصرية المالكة لحقوق بث العمل الفني.

وذكرت وسائل الإعلام أن مواعيد مسلسل حكايات بنات الموسم الخامس الذي يعرض يوميا على أون دراما الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

كما تعرض حلقة مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن وسوريا ولبنان والسعودية وفلسطين وقطر والكويت والبحرين والعراق، الثامنى لدى المغرب وتونس والجزائر.

وبدأت قناة أون دراما في عرض مسلسل حكايات بنات الذي بُث على شاشتها لأول مرة في شهر رمضان الماضي، اعتبارا من يوم الإثنين ليلة الحادي والعشرين من سبتمبر المنصرم.





وتدور قصة مسلسل حكايات بناء الجزء 5 حول أربع سيدات وهن عائشة وجايدا وجميلة ونور، حيث تستعرض الحلقات تفاصيل حياتهن العاطفية من البدايات حتى النهاية والمفاجآت.

ويشارك في هذا العمل الدرامي المصري الذي أخرجه مصطفى أبو سيف، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، مي حسين، محمد يسري وغيرهم من الممثلين.

وتستعد القنوات العربية لا سيما المصرية، للسباق الرمضاني القادم، إذ بدأت غالبية شركات الإنتاج في تصوير مسلسلات جديدة؛ تمهيدا لعرضها خلال شهر رمضان 2021.