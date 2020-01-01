  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملخص هدف مباراة الشباب وأبها اليوم في الدوري السعودي

السبت 17 أكتوبر 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص هدف مباراة الشباب وأبها اليوم في الدوري السعودي



الرياض / سما

حقق الشباب فوزا مهما على نظيره أبها بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل هدف الشباب السعودي اليوم، اللاعب ماخيتي ديوب في الدقيقة التاسعة والعشرين من زمن الشوط الأول واللقاء، فيما لم ينجح لاعبو أبها في الوصول إلى شباك الخصم.

ولم يشهد هذا اللقاء الافتتاحي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الإثارة التي كانت مرتقبة، إذ تخلله هجمات متواضعة من كلا الطرفين وأدء متوسط للاعبين.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، خصوصا بعد تعادل الفيصلي أمام التعاون وحصولهما على نقطة وحيدة.

وتكون مباريات أبها القادمة ضد الهلال في الدوري ثم كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل مواجهة الاتفاق والباطن والرائد والنصر والفتح والتعاون وضمك والوحدة والعين والفيصلي.

في المقابل، مباريات الشباب المقبلة يواجه فيها الرائد الجمعة، ثم النصر والفتح والأهلي وضمك والقادسية والاتحاد والتعاون والباطن والهلال والاتفاق والعين والفيصلي قبل لقاء الوحدة أواخر شهر يناير القادم.

#الشباب #أبها #مباراة الشباب وأبها #الدوري السعودي #هدف الشباب #ملخص الشباب وأبها

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر اليوم bein sport الرياضية

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

اسعار العملات مقابل الشيكل

صور توضح سبب إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية عن الكويت

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

الأخبار الرئيسية

"أسامة بن لادن حي".. ترامب يعيد نشر تغريدة ويثير جدلا

أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود مباحثات لهدنة طويلة الأمد بغزة برعاية قطرية ودولية

"سنحدد الطريقة والتوقيت".. مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد!

مصادر: المطلوبون للشرطة على خلفية مشكلة شرق خان يونس سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية

قيادي بحماس: لم يعد هناك مجال لأي ضغوطات لإفشال المصالحة.. والعاروري بعث رسالة طمأنة لـ"فتح"..!