ملخص هدف مباراة الشباب وأبها اليوم في الدوري السعودي

الرياض / سما

حقق الشباب فوزا مهما على نظيره أبها بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل هدف الشباب السعودي اليوم، اللاعب ماخيتي ديوب في الدقيقة التاسعة والعشرين من زمن الشوط الأول واللقاء، فيما لم ينجح لاعبو أبها في الوصول إلى شباك الخصم.

ولم يشهد هذا اللقاء الافتتاحي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الإثارة التي كانت مرتقبة، إذ تخلله هجمات متواضعة من كلا الطرفين وأدء متوسط للاعبين.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، خصوصا بعد تعادل الفيصلي أمام التعاون وحصولهما على نقطة وحيدة.

وتكون مباريات أبها القادمة ضد الهلال في الدوري ثم كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل مواجهة الاتفاق والباطن والرائد والنصر والفتح والتعاون وضمك والوحدة والعين والفيصلي.

في المقابل، مباريات الشباب المقبلة يواجه فيها الرائد الجمعة، ثم النصر والفتح والأهلي وضمك والقادسية والاتحاد والتعاون والباطن والهلال والاتفاق والعين والفيصلي قبل لقاء الوحدة أواخر شهر يناير القادم.