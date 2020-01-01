  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر: المطلوبون للشرطة على خلفية مشكلة شرق خان يونس سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية

السبت 17 أكتوبر 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: المطلوبون للشرطة على خلفية مشكلة شرق خان يونس سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية



غزة /سما/

ذكرت مصادر خاصة أن المشتبه بهم بالمشاركة في مشكلة مسجد الأنصار بخان يونس قبل أيام، قد سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية في قطاع غزة. 

وقالت المصادر، اليوم السبت، إن حركة الجهاد الإسلامي حريصة على احترام القانون العام وترفض التعدي على حقوق العائلات والأهالي، مبينة أن الحركة باشرت العمل على معالجة آثار المشكلة بما في ذلك محاسبة المتورطين في المشكلة ، وتكليف لجنة مهمتها التواصل مع العائلات والأعتذار لها. 

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي، بيانا عبرت فيه عن أسفها ورفضها الشديدين للحادث الذي وقع فجر ذلك اليوم في مسجد الأنصار شرق محافظة خان يونس، وأبدت اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد ولأهالي الحي ولعموم الرأي العام.

وأكدت الحركة في بيانها أن ما حدث من اقتحام للمسجد "تصرف غير مسؤول"، وأن الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية ومع الجهات ذات العلاقة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه، موضحة أنها ستبقى دوماً كما عهدها أبناء الشعب الفلسطيني، صمام أمان للسلم الأهلي والمجتمعي، وستحمي طهارة السلاح الذي يحمله مجاهدوها لمقاومة العدو والرد على جرائمه وعدوانه.

#الجهاد الاسلامي #مسجد الانصار #خانيونس #اعتداء #قطاع غزة #الاجهزة الامنية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

اسعار العملات مقابل الشيكل

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: لم يعد هناك مجال لأي ضغوطات لإفشال المصالحة.. والعاروري بعث رسالة طمأنة لـ"فتح"..!

صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

جنرال إسرائيلي يتحدث عن صفقات تبادل الأسرى وعواقبها: تؤدي لتضارب واضح في المعايير!

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل