شاهد.. ما هو مرض الإعلامية بسمة وهبة ؟

القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، يوم السبت، عن ما هو مرض الإعلامية بسمة وهبة التي خضعت لعملية جراحية جديدة في إحدى مستشفيات المملكة المتحدة "بريطانيا".

وذكرت المصادر أن مرض بسمة وهبة ظهر عقب خضوعها لفحوصات طبية في لندن؛ جراء وعكة صحية، موضحة أنها تعاني من مشاكل في المعدة ونزيف.

بدورها، أفادت بسمة وهبة بأن حالته الصحية صعبة للغاية، مشيرة إلى أن أحد الأطباء في إنجلترا نجح مؤخرا في الوصول إلى التشخيص الصحيح لحالتها الراهنة.

وكانت الإعلامية وهبة التي اعتذرت عن تقديم برنامجها السنوي (شيخ الحارة) الذي عُرض في شهر رمضان، قد أصيبت بمرض السرطان سابقا وتعافت منه.

وقالت وهبة في تصريحات لها إن المرض الذي أصيب به نادر، ولا يوجد له علاج في المستشفيات المصرية، لذلك اضطرت إلى السفر للمملكة المتحدة؛ بهدف العلاج.

وحسب وهبة، فإن نسبة المصابين بهذا المرض النادر الذي تعاني منه حاليا لا يزيد عن 4 % في العالم، فيما لا يوجد الكثير من المصابين به داخل الأراضي المصرية.

وفي سياقٍ متصل، نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو جديد على حساباتها في وسائل التواصل، أثناء دخولها إلى غرفة العمليات، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالتعافي والشفاء.