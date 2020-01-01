  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

السبت 17 أكتوبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2



بيروت / سما

أعلنت قناة إم بي سي، عن رابط موقع مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الحلقة 1 الأولى والثانية 2 وجميع الحلقات بث مباشر من خلال منصة تطبيق شاهد vip المتخصصة.

وعرضت شاهد، أول حلقتين من مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول بطولة الفنان محمود نصر الذي بدأ بثه رسميا اعتبارا من الليلة الماضية، حيث حظيتا بنسب مشاهدات عالية.

وقال المنتج جمال سنان في تصريح له إن مسلسل دفعة بيروت يجعل المشاهد ينسى كل شيء، مشيرًا إلى الظروف والصعوبات التي مرّ بها التصوير في الشهور الماضية.

وأضاف سنان أن تصوير مسلسل دفعة بيروت لم يكن سهلا بسبب الحجر الصحي وإصابة عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا ثم تعافيهم منه وحدوث الانفجار في المرفأ.

مسلسل دفعة بيروت الحلقة 1 و2 اضغط هنا

واضطر المخرج إلى إعادة تصوير بعض المشاهد، حيث تعرض الفندق الذي يقيم فيه الممثلون إلى دمار جراء الانفجار، فيما أصيب النجم مهند الحمدي بمرض كوفيد 19.

وبهذا الصدد، قال الفنان الحمدي : "مليون فكرة كانت في رأسي ولا أعرف أطلع ولا أرجع لحظة الانفجار. أصيب فريق العمل بالفيروس والجميع تلقى الرعاية والخدمات من القائمين على العمل".

بدورها، قالت الممثلة نور الشيخ إنها تؤدي مع زميلها الممثل خالد الشاعر، شخصية بحرينية، موضحة أن مشاهدي مسلسل دفعة بيروت سوف يستمتعون باللهجة القديمة والقصة مختلفة تماما.

#مسلسل دفعة بيروت #دفعة بيروت #دفعة بيروت الحلقة 1 #دفعة بيروت الحلقة 2 #بيروت #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

اسعار العملات مقابل الشيكل

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

مسجد في غزة

الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة تعافٍ في قطاع غزة

الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية