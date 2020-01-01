شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

بيروت / سما

أعلنت قناة إم بي سي، عن رابط موقع مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الحلقة 1 الأولى والثانية 2 وجميع الحلقات بث مباشر من خلال منصة تطبيق شاهد vip المتخصصة.

وعرضت شاهد، أول حلقتين من مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول بطولة الفنان محمود نصر الذي بدأ بثه رسميا اعتبارا من الليلة الماضية، حيث حظيتا بنسب مشاهدات عالية.

وقال المنتج جمال سنان في تصريح له إن مسلسل دفعة بيروت يجعل المشاهد ينسى كل شيء، مشيرًا إلى الظروف والصعوبات التي مرّ بها التصوير في الشهور الماضية.

وأضاف سنان أن تصوير مسلسل دفعة بيروت لم يكن سهلا بسبب الحجر الصحي وإصابة عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا ثم تعافيهم منه وحدوث الانفجار في المرفأ.

مسلسل دفعة بيروت الحلقة 1 و2 اضغط هنا

واضطر المخرج إلى إعادة تصوير بعض المشاهد، حيث تعرض الفندق الذي يقيم فيه الممثلون إلى دمار جراء الانفجار، فيما أصيب النجم مهند الحمدي بمرض كوفيد 19.

وبهذا الصدد، قال الفنان الحمدي : "مليون فكرة كانت في رأسي ولا أعرف أطلع ولا أرجع لحظة الانفجار. أصيب فريق العمل بالفيروس والجميع تلقى الرعاية والخدمات من القائمين على العمل".

بدورها، قالت الممثلة نور الشيخ إنها تؤدي مع زميلها الممثل خالد الشاعر، شخصية بحرينية، موضحة أن مشاهدي مسلسل دفعة بيروت سوف يستمتعون باللهجة القديمة والقصة مختلفة تماما.