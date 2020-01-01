الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية

رام الله / سما /

قال السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول،إن الجزائر تستعدّ لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية، تحضيرا للانتخابات التشريعية.

وأوضح مقبول في تصريحات أدلى بها لموقع "أوراس" الجزائري، أن "وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أبلغه بقرار السلطات".

وقال إن "الدعوة ستوجه إلى 14 أمين سر من الفصائل الفلسطينية قبل انتخابات المجلس التشريعي".

وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد دعا خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير، كافة الفصائل الفلسطينية إلى "التقدم في مسار المصالحة، ووضع مصلحة قضيتهم فوق كل اعتبار".