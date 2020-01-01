  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية

السبت 17 أكتوبر 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية



رام الله / سما /

قال السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول،إن الجزائر تستعدّ لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية، تحضيرا للانتخابات التشريعية.

وأوضح مقبول في تصريحات أدلى بها لموقع "أوراس" الجزائري، أن "وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أبلغه بقرار السلطات".

وقال إن "الدعوة ستوجه إلى 14 أمين سر من الفصائل الفلسطينية قبل انتخابات المجلس التشريعي".

وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد دعا خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير، كافة الفصائل الفلسطينية إلى "التقدم في مسار المصالحة، ووضع مصلحة قضيتهم فوق كل اعتبار".

#الجزائر #فلسطين #الفصائل الفلسطينية #مصالحة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

مشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 كاملة

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة تعافٍ في قطاع غزة

تقدير إسرائيلي : أداء الجيش المتواضع يمنع عملية كبيرة بغزة

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

65

واللا الاسرائيلي: تل ابيب والمنامة ستوقّعان الأحد على إقامة "علاقات سلام ودبلوماسية"

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف