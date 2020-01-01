  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"استخباراتنا استخفت بالسادات"... إسرائيل تقر بالفشل الفادح في حرب أكتوبر

السبت 17 أكتوبر 2020 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"استخباراتنا استخفت بالسادات"... إسرائيل تقر بالفشل الفادح في حرب أكتوبر



القدس المحتلة / سما /

اعترف مسؤول إسرائيلي استخباراتي بارز، بالفشل الفادح لاستخبارات بلاده قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر مع الجيش المصري في سيناء عام 1973.

وقال الضابط درور شالوم، رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية : " عندما أنظر إلى حرب الغفران مثلا أو كما يسمونها حرب أكتوبر، انظر إلى الخطأ والفشل الفادح الذي ارتكبه رؤساء شعبة البحوث قبل عام 1973 فكان هؤلاء مغرورون بعد انتصار 1967. فشلوا لأنهم لم يفهموا الوضع الاقتصادي في مصر ولم يفهموا عمق الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك، واستخفوا بالرئيس المصري الراحل أنور السادات ووصفوه بالحمار.

وأضاف "أنظر حولي ولا أتوجه إليهم من منظور استعلائي أو استشراقي غربي كمن يريد أن يعلمهم الأمور وأقول إن الموازين لديَّ كرجل استخبارات إسرائيلي، وعلينا النظر والتعامل بالمساواة".
 

وتابع "عندما قرأت عمارة يعقوبيان عن السفارة الإسرائيلية بمصر، هذا الكتاب أثر في كثيرًا لأني رأيت الشاب المصري الذي لا يستطيع الزواج وبناء الأسرة ورأيت كيف تهان المرأة. أنا لا أنتقد الحكام إنما أتحدث عما أراه. أرى الناس في الشرق الأوسط بلا بيت ولا عمل ولا أمل، لا يوجد أماكن عمل والاقتصاد سيئ ولا يوجد أمل، أضف إلى ذلك كورونا وعدم استطاعة الأنظمة التعامل مع الجائحة. هذا سيكشف عجز الحكومات وسيزيد الوضع سوءًا. العالم الغربي ينطوي على نفسه ويحاول التعامل مع أزماته لذلك لن يأتي أحد لمساعدة الشرق الأوسط. لذلك عندما أقدم تقريرًا للمستوى السياسي أقدم صورة صعبة".

وأضاف "لا نريد أن ندق طبول الحرب مع إيران فنحن ندافع عن أنفسنا وأنا أعرف جيدا ما لدى إيران وأقدر الناس هناك ولا أستخف بهم كما استخفوا بأنور السادات سابقًا ووصفوه بالحمار".

وكان أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، وجه رسالة للقادة في دولة إسرائيل بشأن ما يزعموه عن انتصار بلادهم في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وقال هيكل في تصريحات لبوابة الأهرام: "هذه التصريحات منافية للمنطق والعقل. النجاح والفشل مرتبطان بتحقيق الهدف، وكان هدف حرب أكتوبر هو تحريك الجبهة وتحرير الأرض في ضوء تطور وإمكانات القوات المسلحة، وبناء عليه إسرائيل جلست معنا في مفاوضات، وقبل ذلك كانت ترفض تماما أي مفاوضات، وبالتالي مصر حققت هدفها بنسبة 100% واسترجعت الأرض المحتلة".

#اسرائيل #مصر #حرب اكتوبر #فشل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

مشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 كاملة

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

خطط لاغتيال عيّاش و طالب قبل أشهر باحتلال القطاع.. وفاة نائب رئيس الشاباك الأسبق إثر إصابته بكورونا

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي : أداء الجيش المتواضع يمنع عملية كبيرة بغزة

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

65

واللا الاسرائيلي: تل ابيب والمنامة ستوقّعان الأحد على إقامة "علاقات سلام ودبلوماسية"

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الاخرس

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر