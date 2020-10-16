  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين التمدد الاستيطاني بالضفة

الجمعة 16 أكتوبر 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين التمدد الاستيطاني بالضفة



رام الله / سما /

 أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك تنفيذا لخطط الضم الإسرائيلية لأرضنا، وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت اللجنة أن هذه السياسة الاستيطانية ومواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

#اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس #كنائس فلسطين #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

"بكاء وعناق"... أسماء الأسد بين المواطنين في ريف اللاذقية... صور

مشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 كاملة

الأخبار الرئيسية

65

واللا الاسرائيلي: تل ابيب والمنامة ستوقّعان الأحد على إقامة "علاقات سلام ودبلوماسية"

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الاخرس

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

860x484 - 2020-10-16T191836.070

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

درور شالوم: أمور مشتركة كثيرة تجمعنا مع الايرانيين.. وفي حال المواجهة مع لبنان ستكون حرب إقليمية!