موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي والقنوات الناقلة والمعلق

الرباط / سما

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي القادمة والقنوات الناقلة في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بالمغرب ومصر.

وذكر الاتحاد في بيان له أن موعد مباراة الرجاء والزمالك على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

توقيت مباراة الرجاء والزمالك

تنطلق صافرة بداية اللقاء، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين والكويت وقطر والسعودية والبحرين وسوريا والعراق ولبنان، التاسعة وفق وقت مصر وليبيا والسودان.

كما تبدأ مباراة نصف نهائي الأبطال، عند الساعة 11.00 مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي، 08.00 لدى المغرب والجزائر وتونس، فيما تعرض عبر العديد من القنوات الفضائية والأرضية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء واسم المعلق

وتعرض مباراة الزمالك والرجاء مباشرة على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 7، beIN Sports Max 6 FR) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إلى جانب (Arryadia TNT HD).

ويسعى الزمالك إلى الثأر من نظيره الرجاء الذي أقصاه من بطولة دوري أبطال العرب عام 2006 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يحاول الفريق المغربي، الفوز وعدم تلقي أهداف على ملعبه.

ويحل الرجاء الرياضي المغربي ضيفا على منافسه الزمالك في ستاد برج العرب السبت بتاريخ 24 أكتوبر الحالي، لحساب إياب نصف النهائي، الساعة 6 مساء في مصر، 5 لدى المغرب.