مشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 كاملة

اسطنبول / سما

عرضت قناة فوكس التركية، يوم الجمعة، مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 الثالثة والثلاثين كاملة حيث بلغت مدتها ساعتين وإحدى عشرة دقيقة وتسع وثلاثون ثانية.

وذكرت فوكس في تغريدة على حسابها الموثق بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 حققت نسب مشاهدات عالية على المنصة الخاصة بها.

ويمكن مشاهدة حلقات مسلسل الطبيب المعجزة الذي تدور قصته حول شاب مصاب بالتوحد ويعمل طبيبا في إحدى المستشفيات، على قناة فوكس عبر تردد 10887 أفقي، 3000 معامل الترميز على قمر ترك سات.

الطبيب المعجزة الحلقة 33 أو اضغط هنا

وجرى تصوير غالبية حلقات المسلسل داخل المستشفى، حيث تتطور قصة الحب التي تجمع الطبيب علي (تانز أولماز) مع زميلته نازلي، والأحداث مع فريق العمل بقيادة الطبيبين الأستاذ عادل والدكتور فرمان.

وتعطل تصوير حلقات الطبيب المعجزة في الفترة الماضية؛ نتيجة الإجراءات الناتجة عن انتشار مرض كوفيد 19، قبل أن يتقرر العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في عدد من القطاعات منها العمل الفني والسينمائي.

موعد عرض مسلسل الطبيب المعجزة

تبث قناة فوكس تي في، حلقة واحدة أسبوعيا من المسلسل، كل يوم خميس، الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية وتركيا وفلسطين والعراق والكويت وقطر والبحرين وسوريا ولبنان والبحرين والأردن.

كما تبدأ الحلقة الأسبوعية من الطبيب المعجزة علي وفاء على (fox tv)، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والسادسة في المغرب والجزائر وتونس، والسابعة في السودان ومصر.

وأصبح مسلسل الطبيب المعجزة، أحد أكثر المسلسلات التركية المدبلجة متابعة سواء على منصات فوكس أو موقع قصة عشق الذي يترجم جميع الحلقات إلى اللغة العربية.