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بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

الجمعة 16 أكتوبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..



وكالات

تفاجأ مستخدمو موقع "يوتيوب" بحذف قناة برنامج "عرب آيدول"، أغنية "علي الكوفية" التي أداها الفنان الفلسطيني محمد عساف قبل 7 سنوات.

وفاز عساف في نسخة برنامج "عرب آيدول"، التي أنتجتها قناة mbc السعودية عام 2013، وكان لتلك الأغنية الوطنية إسهامًا في ذلك.

وحازت أغنية "علي الكوفية" على أكثر من 91 مليون مشاهدة على قناة البرنامج المذكور، قبل حذفها اليوم.

وجاءت خطوة قناة mbc بعد ساعات من حديث عضو الكنيست الإسرائيلي، رئيس الشاباك الأسبق، آفي ديختر، عن قرار بسحب تصريح دخول عساف إلى الأراضي الفلسطينية بذريعة "التحريض" ضد "إسرائيل".

وحصل عساف على التصريح، بصفته سفير الشباب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت "معاريف" عن ديختر قوله إن القرار جاء "بعد اكتشاف مقاطع فيديو (لعساف) يدعو فيها إلى النضال ضد إسرائيل".

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة عساف".

وردًا على القرار الإسرائيلي، قال عساف عبر صفحاته على وسائل التواصل: "حبي وانتمائي لبلدي وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية شيء أفخر به كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني الرابط".

وأضاف "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسيات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي له قلبًا وكيانًا وروحًا، ولن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيء. بقلبي يا بلد".

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