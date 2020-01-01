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"الصحة بغزة": 52% من المصابين بـ "كورونا" هم من فئة المخالطين..!

الخميس 15 أكتوبر 2020 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة بغزة": 52% من المصابين بـ "كورونا" هم من فئة المخالطين..!



غزة /سما/

قال مسؤول مراكز الحجر الصحي بوزارة الصحة في غزة معتصم صلاح، مساء اليوم الخميس، إن الحجر الصحي الالزامي مثل العنوان الأهم والأمثل ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا في القطاع.

وأوضح صلاح، خلال حديثه لفضائية "الأقصى" أن الحجر الصحي استهدف كافة العائدين من الخارج، والعزل يطبق على من ثبتت اصابته بفيروس كورونا وفق اجراءات وبروتوكولات صحية.

وأكد أن إنهاء الحجر للعائدين من الخارج يتم بعد انقضاء 21 يوم يجري خلالها فحصين مخبريين في اليوم الخامس واليوم التاسع عشر.

وأشار إلى أن مدة عزل المصابين في مراكز العزل 14 يوم مالم تظهر عليهم أعراض فيتم تحويلهم الى مستشفى الأوروبي والمستشفى التركي.

ولفت إلى أنه منذ مارس الماضي وزارة الصحة تعاملت مع 16 ألف مستضاف في مراكز الحجر والعزل الصحي.

وأضاف: "حاليا هناك 2133 شخص يتلقون الرعاية والخدمة الصحية في مراكز العزل والحجر الصحي".

 وبين انه منذ بداية تسجيل الحالات داخل قطاع غزة تم التعامل مع 4366 إصابة، منوهًا إلى أنه من 25 أغسطس تم تسجيل 21866 مخالط طبق عليهم الحجر المنزلي تبقى منهم 9100 مخالط حتى الآن.

وتابع: " 52% من المصابين هم من فئة المخالطين، و26% من المخالطين تم تمديد الحجر المنزلي لمدة 14 يوم لإضافية بسبب ظهور إصابات جديدة".

وأشار إلى ان إجمالي المصابين الذين تحولوا من فئة مخالط إلى مصاب بلغ 2270 مصاب، مشددًا على أن فرق التقصي والاستجابة السريع رصدت 1600 مخالط خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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