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وزير الثقافة يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف

الخميس 15 أكتوبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف



رام الله /سما/

استنكر وزير الثقافة عاطف أبو سيف الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف.

وقال أبو سيف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، إن حملة الاحتلال للمساس بالفنان عساف تأتي ضمن مساعيه وحربه ضد الفن والثقافة الفلسطينية، مؤكدا أن التحريض الذي يقوم به الاحتلال ضد عساف إنما هو ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا وهو يصب في درس العدوان والاستهداف اليومي لكل ما هو فلسطيني.

وأضاف أن الأغنية الفلسطينية التي يقدمها عساف طوال مشواره الفني شكلت وتشكل إضافة جديدة للأغنية العربية والإنسانية المناهضة للقبح والمنتصر للجمال وللقيم وللمثل العليا الباحثة عن الحرية وانعتاق الإنسان والشعوب من الظلم والاستعباد.

وشدد على أن هذه الحملة والتحريض ضد الفن الفلسطيني ونجم من نجوم فلسطين الذين يحملون بحناجرهم إلى العالم صوت وحكاية شعبنا الرازح تحت بؤس وبطش الاحتلال لن ينجح بتقويض الرسالة الخالدة للفنان الفلسطيني ونضاله من أجل خلاص وحرية شعبنا الذي يكافح لبناء المستقبل المشرق على أرض وطنه للحياة الأفضل والأجمل للأجيال.

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