طالب فلسطيني يحصل على المركز الأول للوافدين في كلية الشرطة بمصر

القاهرة /سما/

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطالب الفلسطيني إياد خالد مسيمي (ملازم تحت الاختبار) لحصوله على المركز الأول للطلبة الوافدين من كلية الشرطة، في إطار تكريم المتفوقين وأوائل الدفعة بكلية الشرطة، ومنحهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية لعام 2020 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وحضر الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة.

وقدم الطلبة الخريجون العديد من المهارات الفنية والهندسية ومهارات قتالية فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون، وأبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية وتسلق المباني المرتفعة، وتخطي الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، وشاركت الشرطة النسائية في العروض.

من جانبه، توجه سفير دولة فلسطين بمصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بالتهنئة للطالب مسيمي لتفوقه الأكاديمي اللافت، متمنيا له التميز في مسيرته المهنية هو وكافة أبناء طلبة فلسطين بما يسهم في الدفع قدما تجاه تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية وتدعيم ركائزها، والإبقاء على الحضور الفلسطيني المميز في كافة المنابر وشتى المجالات.

وأعرب اللوح عن شكره وتقديره باسم دولة فلسطين رئيسا وحكومة وقيادة وشعبا لمصر الشقيقة الكبرى والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الرعاية الكريمة والحرص الدائم على استضافة وتدريب وتطوير الكوادر العلمية والشرطية والأمنية الفلسطينية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والقومية بين فلسطين ومصر.