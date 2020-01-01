موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال والقنوات الناقلة وجدول الترتيب

لندن / سما

حدد اتحاد كرة القدم، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال والقنوات الناقلة بث مباشر؛ في إطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وذكر أن موعد مباراة السيتي وارسنال يوم السبت المقبل، يكون الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، السادسة والنصف لدى مصر وليبيا والسودان.

وتنطلق صافرة بداية موعد مباراة ارسنال والسيتي عند السابعة والنصف مساء السبت 17 أكتوبر بتوقيت العراق والسعودية وقطر والكويت وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وارسنال

ويبث هذا اللقاء على قناة بي إن سبورت باللغة العربية، تحديدا (beIN Sports HD 1، beIN Sports 4K، beIN Sports HD 11 EN)، إضافة إلى Sky Sports Main Event UK بالإنجليزية.

ويسعى ارسنال إلى تعويض الخسارة التي تلقاها الجولة الماضية، ومواصلة مطاردة المتصدر إيفرتون، إذ أنه يمتلك حاليا 9 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ بالتساوي مع ليفربول وليستر سيتي وأستون فيلا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

في المقابل، يحاول السيتي الخروج من النفق المظلم الذي دخل فيه، على اعتبار أنه يمتلك 4 نقاط فقط من ثلاث مباريات، حيث فاز لقاء واحد وخسر وتعادل مرة وحيدة.

وتجري مباراة ارسنال والسيتي بعد إنتهاء لقاء ليفربول وإيفرتون، تشيلسي ضد ساوثهامتون، وقبل إنطلاق الموقعة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومضيفه نيوكاسيل يونايتد.



