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رابط منصة إنصاف لتقديم شكاوي وتظلمات المعلمين في الأردن

الخميس 15 أكتوبر 2020 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط منصة إنصاف لتقديم شكاوي وتظلمات المعلمين في الأردن



عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الخميس، عن رابط منصة إنصاف لاستقبال شكاوي وتظلمات المعلمين خلال العام الدراسي من مختلف مناطق المملكة.

وقالت التربية والتعليم في تصريح صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك : "معلمينا الكِرام في المدارسِ الحُكوميَّة والخاصَّة، نستقبِلُ شكاواكُم على منصَّة إنصاف".

رابط منصة إنصاف

وأشارت الوزارة إلى أن منصة إنصاف تختص بمتابعة شكاوى وتظلُّمات المعلمين، منوهة إلى أنه لا يتم قبول أيُّ شكوى إذا كان مجالُ الطَّعنِ بها قائمًا قانونيًا أمام أي جهة إداريَّة أو قضائيَّة.

وأفادت وزارة التعليم الأردنية بأنه لا يتم قبول الشكوى أو التظلم حال كان موضوعُها منظورًا أمام أي جهة قضائيَّة، أو تم صدورُ حكمٍ قضائي فيها. وفق ما ورد في التصريح.

يشار إلى أنه تم فتح إمكانية تقديم الشكاوي والتظلمات على منصة إنصاف، في ظل التطورات التي تشهدها المملكة في إطار التوجه إلى التطور التقني والتكنولوجي في مجال التعليم.

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