  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

الخميس 15 أكتوبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف



رام الله / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ، أن حكومة الاحتلال ستسحب من الفنان محمد عساف، تصريح الدخول الممنوح له للأراضي الفلسطينية.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، إن القرار جاء بعد عدة أشهر عمل خلالها مركز "بادين لدراسات الشرق الأوسط" على كشف أنشطة عساف.

وزعمت الصحيفة، أن عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للكفاح المسلح ضد "إسرائيل"، الأمر الذي دفعها لاتخاذ القرار.

وأشارت، إلى أنه على الرغم من أن "إسرائيل" لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها تعمل مع "أونروا" لوقف أنشطته معها، لافتةً إلى أنه سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة عساف.

يشار الى ان الفنان محمد عساف من سكان مدينة خانيونس يواجه عراقيل اسرائيلية حال قرر الدخول لقطاع غزة 

#الاحتلال #محمد عساف

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا

860x484

الاحتلال يشق طرقا لتحسين الجهوزية لاجتياح قطاع غزة

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل