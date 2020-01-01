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قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل



الخرطوم / وكالات /

علمت قناة i24"" الإخبارية الإسرائيلية، ان مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء الاربعاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودار نقاش صعب في الجلسة لكن في النهاية اتخذ المجلس القرار.

وافادت وسائل اعلامية سودانية وعربية، ان الولايات المتحدة امهلت السودان 24 ساعة حتى بقدم لها جوابا بشأن العرض الذي قدم للخرطوم بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل تطبيع علاقات كاملة مع اسرائيل.

وسائل اعلامية سودانية قالت، ان النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع اسرائيل، في حين ان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من اعضاء المجلس واعضاء في الحكومة يؤيدون التطبيع، بينما اعضاء الاحزاب السياسية والوزراء والمواطنين، من بينهم ايضا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يعارضونه.

في الولايات المتحدة لم يعقبوا على موضوع المهلة الممنوحة، لكن مصادر سودانية قالت انه من الممكن أن اقتراب موعد الانتخابات تدفع ادارة ترامب بالإصرار على تحقيق انجاز ديبلوماسي اضافي، ولذلك تبذل جهود في محاولة لتحريك المفاوضات التي بدأت الشهر الماضي في الامارات.

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