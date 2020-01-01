روسيا تؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن "ليس على حساب الفلسطينيين"

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، لكن شريطة ألا يكون ذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال لافروف في حوار مع محطات إذاعية روسية: "نؤيد تطبيع إسرائيل علاقاتها مع جيرانها ودول أخرى في المنطقة، لكننا نعارض أن يكون ذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في نفس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن عن إقامة دولة عبرية".وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وتابع: "الدولة العبرية بخير وصحة وهم أصدقاؤنا وشركاؤنا الوثيقون، غير أن الدولة الفلسطينية لم تقم بعد".

ويأتي ذلك تعليقا على توقيع إسرائيل في البيت الأبيض اتفاقيتين تاريخيتين مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في احتفال كبير في العاصمة واشنطن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.