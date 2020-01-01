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جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!



عمان /سما/

علقت الملكة الأردنية رانيا العبد الله، على الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء وسط البلاد، بحق فتى أقدم مجرمون على بتر يديه وفقء إحدى عينيه.

وكتبت الملكة رانيا، عبر حسابها بموقع (فيسبوك) مخاطبة الطفل الضحية": كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟".

وأضافت: "جريمة قبيحة بكل تفاصيلها.. قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي الى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها".

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وأمس الثلاثاء،  تعرض فتى في مدينة الزرقاء الأردنية، الثلاثاء، لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه، في جريمة هزت الرأي العام الأردني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".

وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".

وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم.

وحذر الأمن العام من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء ، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف.

واشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية ستقوم بمتابعة كل من يقوم بنشره واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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