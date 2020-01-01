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مستوطنون يهاجمون منطقة "خان اللبن" جنوب نابلس

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منطقة "خان اللبن" جنوب نابلس



نابلس /سما/

 هاجم مستوطنون منطقة "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت قبل ظهر اليوم، منطقة "خان اللبن" في البلدة، بحجة وجود أحجار تاريخية تعود لهم في المنطقة، محاولين سرقتها بحماية من جنود الاحتلال.

و"خان اللبن" هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

وقال عويس إن "المستوطنين يخططون لسرقة هذا الخان ومصادرة الأرضي المحيطة به منذ سنوات، ليتم ربط المستوطنات المجاورة ببعضها، لكن أهالي القرية تصدوا لهم مرات عدة، وها هم يعاودون مهاجمة الخان مرة أخرى".

#مستوطنون #قرية اللبن الشرقية #الاعتداءات الاسرائيلية

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