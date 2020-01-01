نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2020 رابط موقع كشف النقاط

الجزائر / سما

نشرت وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء، نتائج شهادة امتحان البكالوريا لسنة 2020 في الجزائر، موضحة أنه يمكن الاستعلام عن كشف النقاط والنتيجة النهائية عبر موقعها الرسمي.

وذكرت التربية الوطنية في تصريح صحفي عبر فيسبوك أن نتائج شهادة البكالوريا 2020 سوف تنشر الساعة 3 عصرًا من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ووفق الوزارة، فقد تم تسجيل نسبة نجاح عالية لهذا العام، إذ بلغت أكثر من 55% من إجمالي الذين تقدموا لاختبارات البكالوريا، فيما سيجري الإعلان عن كشف النقاط والنسبة الكاملة خلال ساعات.

نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر

وقالت إن نسبة النجاح بلغت 52.60 % في شعبة الفلسفة والأداب، بينما ما يزيد عن 80% في الرياضيات، وأكثر من 50% في العلوم التجريبية التي جاءت سهلة في متناول الطلبة العام الحالي.

ولفتت إلى أن قائمة الناجحين في شهادة البكالوريا سيتم نشرها اليوم، في وقت خصصت القناة السابعة المعرفة إمكانية فحص النتائج سريعا عبر الشاشة أو عن طريق شركات الاتصالات المعروفة.

وأثار قرار وزارة التربية مؤخرا حول تخفيض نسبة النجاح في امتحان البكالوريا 2020 بالجزائر ضجة واسعة، إذ أصبح بالإمكان الحصول على 9 درجات من أصل 20 من أجل تخطي هذه المرحلة.

يذكر أنه يجب على الطالب الحصول على نتيجة شهادة البكالوريا 2020 من خلال الدخول إلى الرابط المرفق، ثم وضع رقم التسجيل الخاص به والرقم السري والإجابة على السؤال قبل استظهار النتيجة.

وأوضحت التربية الوطنية أن رقم التسجيل والرقم السري يمكن الحصول عليهما عبر الإطلاع على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحان، فيما يجب سحب كشف النقاط ونتائج البكالوريا 2020 بعد قليل.