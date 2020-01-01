عايض يطلق هبة .. حقيقة طلاق عايض يوسف وهبة حسين

الرياض / سما

تصدر خبر طلاق عايض يوسف وهبة حسين، اليوم الأربعاء، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد أسابيع قليلة من إشهار خطوبتهما وزواجهما.

وتفاجأ المغردون على موقع التواصل تويتر، من تداول بعض الصفحات الفنية، نبأ "عايض يطلق هبة"، إذ لم يمضِ على زواجهما سوى فترة قصيرة، بعد قصة حب جمعتهما.

وخرج الفنان عايض يوسف عن صمته، إذ قرر الرد على الهاشتاق الرائج بأنه طلق زوجته هبة حسين، مؤكدا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة مطلقا.

وكتب عايض على تويتر : "رجعت البيت حصلت هبه تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم، عايض يطلق هبه. مدري مين اللي مسوي الهاشتاق بس ما اقدر اقول الا الله يهديه".

وأضاف الفنان السعودي : "حينما تكون شغلهم الشاغل في أبسط تفاصيلك تأكد أنك مبدع وإبداعك ينقلب غيض على من ينافسك أو يتمنى إنكسارك". وفق ما تحدث به.

وتفاعل المغردون مع إعلان عايض، إذ كتبت إحداهن : "أقول يا أخي المحترم عايض عاد متزوج لازم رسمية شوي، المهم أريد أغنية تخليني أبكي لين خلاص عيوني نشفت".

وضجت منصات التواصل الاجتماعي مطلع شهر سبتمبر الماضي، بعد أن نشرت هبة حسين صورًا ومقاطع فيديو خلال حفل زفافها على الفنان عايض يوسف على نطاق ضيق.