فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيسا للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري الدولي

رام الله / سما /

بارك الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" للشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان "يسينين: شاعري" الدولي، والّذي يقام بمناسبة الذكرى الــ 125 لميلاد أحد أهم شعراء روسيا، سيرغي يسينين.

وقال مصطفى بشارات مسؤول دائرة الثقافة والاعلام في حزب "فدا" إن اختيار الشاعر والكاتب والاعلامي الفلسطيني عبد الله عيسى لرئاسة هذا المهرجان يعتبر فخرا لفلسطين وانتصارا لقضيتها العادلة وللثقافة الفلسطينية وحضورها الذي شمل أصقاع المعمورة كافة، عارضا بذلك معاناة شعبنا الفلسطيني الذي لا زال يخضع لأطول وأبشع احتلال عرفه التاريخ المعاصر، مؤكدا جدارة هذا الشعب العريق بثقافته وحضارته بالحرية والاستقلال ودولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متخطيا كل أشكال الدعاية الصهيونية التي سعت لترويج أكذوبتها الكبيرة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" والتي تأسس على أساسها كيان الاحتلال الغاصب والاستعماري والعنصري.

وأضاف بشارات أن اختيار عيسى لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان "يسينين: شاعري" الدولي، وبما يمثله الشاعر الراحل يسينين من مكانة في نفوس الشعب الروسي الصديق وحضور في الثقافة الروسية، يأتي في مرحلة مفصلية يسعى فيها البعض لرفع الراية البيضاء أمام هذا الاحتلال بزعم أنه لا مجال لمقارعته والانتصار عليه، وأنه لا سبيل إلا الاستسلام لاحتلاله الغاصب والتعايش مع هذا الاحتلال بكل ما يمثله من عدوان واستعمار وعنصرية مقيتة؛ لكن العكس تماما هو الصحيح؛ فالثقافة والفن الحقيقيان حاضران بقوة وهما أحد أقوى الأسلحة لمقارعة الاحتلال وكل داعميه من القوى الامبريالية والرجعية، وهما الجدار الصلب في الدفاع عن الشعوب وحقها في العيش بحرية وكرامة، حتى لو تهاوت كل القلاع.

وشدد مسؤول دائرة الثقافة والاعلام في حزب "فدا" أن رئاسة عبد الله عيسى للجنة تحكيم المهرجان الدولي المذكور، ومعها كل الانجازات الثقافية الفلسطينية على امتداد أصقاع المعمورة، تبعث برسالة حضارية تنتصر فيها فلسطين لقيم الانسانية ومعانيها في الحرية والحق والخير والسلام والعدالة الاجتماعية والتقدم والفن والجمال، وهي نداء لكل الأحرار والشرفاء في العالم أجمع من أجل الاستمرار في فعالياتهم وحملاتهم المناهضة للاحتلال الاسرائيلي وانتصارهم لعدالة القضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب النضال العادل لشعبنا الفلسطيني من أجل الانعتاق من هذا الاحتلال وتجسيد حقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشريف.

ويشمل برنامج مهرجان "يسينين: شاعري" الدولي أسئلة منوعة حول حياة وإبداعات الشاعر الروسي يسينين وأعماله التي ترجمت إلى لغات العالم، وتقبل المشاركات حتى فترة أقصاها 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتعلن أسماء الفائزين في الأول من كانون الاول/ديسمبر.

يشار إلى أن الشاعر والكاتب والاعلامي الفلسطيني عبدالله عيسى حصل على العديد من الجوائز الدولية وقلده الأخ الرئيس محمود عباس وسام الاستحقاق في الثقافة والعلوم والفنون، مستوى الابتكار. كما حصل على وسام تشيخوف الإبداعي من روسيا عام 2017، وصدرت له العديد من المجموعات الشعرية والمؤلفات النقدية وفي المسرح والترجمة .