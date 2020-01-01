الأجهزة الأمنية تفض بالقوة اعتصامًا نصرة للأسير الأخرس بالبيرة

وكالات

اقتحمت أجهزة السلطة مقر الصليب الاحمر في البيرة بعد قطع الكهرباء عن المقر وأخرجت المتضامنين مع الاسير ماهر الاخرس الذي دخل يومه الثمانين (٨٠) في اضرابه المفتوح عن الطعام بالقوة

المعتصمون دخلوا إلى منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، وينوون التوجه إلى دوار المنارة للاعتصام.

واستنكرت حركتي حماس والجهاد الاسلامي اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على المعتصمين مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس :"نستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على المعتصمين مع الاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس". واضاف قاسم في تصريح مقتضي أن من الواجب التضامن مع أسرانا الأبطال ومع الأسير ماهر الأخرس، ومطلوب من الكل الوطني المشاركة فيه.

وفي ذات السياق عقبت حركة الجهاد الاسلامي بالقول:" نستنكر بشدة الاعتداء على المعتصمين بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله وإخراجهم بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية وسحل أسرى محررين بالشارع أمام المقر".