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الأجهزة الأمنية تفض بالقوة اعتصامًا نصرة للأسير الأخرس بالبيرة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 05:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تفض بالقوة اعتصامًا نصرة للأسير الأخرس بالبيرة



وكالات

اقتحمت أجهزة السلطة مقر الصليب الاحمر في البيرة بعد قطع الكهرباء عن المقر وأخرجت المتضامنين مع الاسير ماهر الاخرس الذي دخل يومه الثمانين (٨٠) في اضرابه المفتوح عن الطعام بالقوة

  المعتصمون دخلوا إلى منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، وينوون التوجه إلى دوار المنارة للاعتصام.

واستنكرت حركتي حماس والجهاد الاسلامي اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على المعتصمين مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس :"نستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على المعتصمين مع الاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس". واضاف قاسم في تصريح مقتضي أن من الواجب التضامن مع أسرانا الأبطال ومع الأسير ماهر الأخرس، ومطلوب من الكل الوطني المشاركة فيه.

وفي ذات السياق عقبت حركة الجهاد الاسلامي بالقول:" نستنكر بشدة الاعتداء على المعتصمين بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله وإخراجهم بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية وسحل أسرى محررين بالشارع أمام المقر".

#حماس #الجهاد الاسلامي #السلطة الفلسطينية #الضفة الغربية #ماهر الأخرس #حازم قاسم #الاجهزة الامنية #الصليب الاحمر #رام الله #البيرة #قطع الكهرباء #اضراب عن الطعام

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