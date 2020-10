كارثة كروية.. مقتل لاعب على أيدي زملائه لتسجيله هدفا في مرماه

لقي اللاعب الأوغندي تشرشل أواسي البالغ من العمر 22 عاما مصرعه يوم الثلاثاء على أيدي زملائه في الفريق بسبب خطأ دفاعي ارتكبه في إحدى المباريات.

وبحسب صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية، فإن أواسي كان يلعب مع فريقه في مباراة ودية أمام أحد الأندية، في مقاطعة لامو شمال أوغندا، وتسببت إحدى تمريراته الخاطئة في تلقي شباك فريقه هدفا عكسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زملاء أواسي اعتدوا عليه بعد المباراة، ليلقى مصرعه في حادثة غريبة من نوعها.

???????? Ugandan defender Churchill Owaci died on Saturday following an assault by teammates over a defensive blunder that led to a goal during a friendly match in Lamwo.#FFP pic.twitter.com/DPcQtalZtt