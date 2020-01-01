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الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد أن الوباء لازال يتفشى



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إنه جرى اكتشاف ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج؛ من خلال جهود التقصي المستمرة في قطاع غزة.

وأوضح القدرة في تصريحاتٍ صحفية لقناة (الأقصى)، أن الخطورة تكمن في الإصابات المكتشفى أنها غير مرتبطة ببؤر سابقة.

وأضاف: "إن اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد ان الوباء لازال يتفشى ونحتاج الى مزيد من الوقت والجهد والتعاون المجتمعي من أجل تثبيط الانتشار.

وأشار القدرة إلى أنه عقب اكتشاف البؤر الجديدة في مخيم البريج تم تكثيف اجراءات التقصي وسحب العينات وتتبع الخارطة الوبائية، متابعًا: "على ضوء نتائج الفحوصات سيتم تقييم الحالة الوبائية في مخيم البريج وتحديد الخطوة المقبلة".

وأكد على أن التراخي والاستهتار باجراءات الوقاية هو سبب رئيس في زيادة الاصابات وإحداث بؤر تفشي جديدة، موضحًأ أن وعي والتزام المواطنين بالضوابط الصحية هو رأس الحربة في مواجهة الجائحة.

ودعا القدرة المواطنين إلى الالتزام باجراءات الوقاية وحماية كبار السن والاطفال وذوي الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة والأشخاص ذوي الإعاقة من خطر نقل العدوى اليهم.

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