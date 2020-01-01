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شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة



بيروت / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 3 الثالثة الذي يعرض على قناة إم بي سي عند التاسعة مساءً يوميا عدا السبت والجمعة.

وعرضت إم بي سي 4 منذ بداية الأسبوع الجاري، مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة الأولى والثانية، إذ حظي العمل الفني الدرامي اللبناني بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وتوفر إم بي سي، إمكانية مشاهدة حلقات مسلسل عروس بيروت مجانا عبر قناتها (mbc 1) على تردد 11470 رأسي 27500 في القمر الصناعي نايل سات، بشكل مجاني دون مقابل.

مشاهدة حلقات مسلسل عروس بيروت اضغط هنا أو هنا

كما تتيح القناة العربية المستقلة التي تأسست عام 1991، خاصية مشاهدة مسلسل عروس بيروت وجميع المسلسلات العربية والمدبلجة من التركية أو الهندية عبر منصة شاهد غير المجانية.

وتحدثت الفنانة كارمن بصيص في لقاء على قناة إم بي سي 4 عن قصة حب فارس وثريا التي تؤدي دورها في مسلسل عروس بيروت، مؤكدة أن هذه القصة تتحدى كل المعقيات والصعاب.

وقالت ثريا إنه رغم كل المشاكل في الموسم الثاني، فإن الحل مع فارس يكون موجودا، لافتة إلى أن هذا الجزء سيتضمن أغنية جديدة مفاجأة للجمهور، لكنها ترفض الكشف عن اسمها.

يشار إلى أن مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني، جرى تصويره خلال الأشهر القليلة الماضية في لبنان وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، فيما يؤدي الفنان محمد عساف أغنية الشارة.

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