  1. الرئيسية
  2. موضة

شاهد .. قصة مسلسل وصية بدر وطاقم العمل وموعد العرض على إم بي سي

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. قصة مسلسل وصية بدر وطاقم العمل وموعد العرض على إم بي سي



الرياض / سما

أعلنت قناة إم بي سي mbc 1، عن موعد عرض مسلسل وصية بدر السعودي على شاشتها خلال أيام شهر أكتوبر 2020، موضحة أنه يُمكن مشاهدته مباشرة أو على منصة شاهد.

وقالت قناة إم بي سي في مقطع فيديو على حسابها الموثق بموقع تويتر إن موعد عرض مسلسل وصية بدر يكون الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية من يوم الأحد حتى الخميس.

وتدور قصة مسلسل وصية بدر، حول العلاقة بين الأبناء والأباء، إذ يسلط الضوء على قضية الميراث الذي يتركهم الكبار إلى أحفادهم والحكم على الناس دون أي معلومات سابقة.

ويبدأ المسلسل بعد وفاة المرحوم بدأ والد أبطال العمل الدرامي السعودي، حيث يتلقون كتابا ثم يجتمعون عند المحامي الذي يخبرهم بتفاصيل الكلمات التي وردت في الوصية.

وأبلغ المحامي أبناء بدر أن الولد سيحصل على مبلغ 20 مليون ريال، إلى جانب 10 ملايين لكل بنت من بناته، لكن الحصول على هذه الأموال مربوط بوصية واجبة التنفيذ من قبلهم.

ومن أبطال مسلسل وصية بدر الذي أخرجه خالد الرفاعي وإياد نظمي، وألفه هاني سرحان ونبيل عبد الحميد، الفنان يعقوب الفرحان وسارة اليافعي ومحمد الطويان وليلى السلمان ومهند الحمدي.

كما يشارك في مسلسل وصية بدر الذي جرى تصويره في الرياض بمعدل 10 حلقات فقط، نغم المالكي ومرزوق الغامدي، ونايف الفواز، وضي الهلالي، ونورة العوض، وعلي إبراهيم، وجبران الجبران.

#مسلسل وصية بدر #وصية بدر #قصة وصية بدر #إم بي سي #السعودية #مسلسلات سعودية #أبطال وصية بدر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

بيبي

دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة”

داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!

بايدن

واشنطن بوست: ماذا تعني انتخابات أمريكا للشرق الأوسط؟ للشعوب لا شيء ..وللأنظمة قصة أخرى!