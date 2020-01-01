شاهد .. قصة مسلسل وصية بدر وطاقم العمل وموعد العرض على إم بي سي

الرياض / سما

أعلنت قناة إم بي سي mbc 1، عن موعد عرض مسلسل وصية بدر السعودي على شاشتها خلال أيام شهر أكتوبر 2020، موضحة أنه يُمكن مشاهدته مباشرة أو على منصة شاهد.

وقالت قناة إم بي سي في مقطع فيديو على حسابها الموثق بموقع تويتر إن موعد عرض مسلسل وصية بدر يكون الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية من يوم الأحد حتى الخميس.

وتدور قصة مسلسل وصية بدر، حول العلاقة بين الأبناء والأباء، إذ يسلط الضوء على قضية الميراث الذي يتركهم الكبار إلى أحفادهم والحكم على الناس دون أي معلومات سابقة.

ويبدأ المسلسل بعد وفاة المرحوم بدأ والد أبطال العمل الدرامي السعودي، حيث يتلقون كتابا ثم يجتمعون عند المحامي الذي يخبرهم بتفاصيل الكلمات التي وردت في الوصية.

وأبلغ المحامي أبناء بدر أن الولد سيحصل على مبلغ 20 مليون ريال، إلى جانب 10 ملايين لكل بنت من بناته، لكن الحصول على هذه الأموال مربوط بوصية واجبة التنفيذ من قبلهم.

ومن أبطال مسلسل وصية بدر الذي أخرجه خالد الرفاعي وإياد نظمي، وألفه هاني سرحان ونبيل عبد الحميد، الفنان يعقوب الفرحان وسارة اليافعي ومحمد الطويان وليلى السلمان ومهند الحمدي.

كما يشارك في مسلسل وصية بدر الذي جرى تصويره في الرياض بمعدل 10 حلقات فقط، نغم المالكي ومرزوق الغامدي، ونايف الفواز، وضي الهلالي، ونورة العوض، وعلي إبراهيم، وجبران الجبران.