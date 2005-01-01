سبب وفاة الفنان عزيز سعد الله الممثل المغربي

المغرب / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، يوم الثلاثاء، وفاة الفنان المغربي عزيز سعد الله، عن عمر يناهز السبعين سنة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وذكرت المصادر في تصريح صحفي أن سبب وفاة الفنان عزيز سعد الله جاء بعد معاناة طويلة في السنوات الماضية مع مرض السرطان الخبيث.

وقال رئيس نقابة المهن والفنون الدرامية مسعود بو حسين إن الممثل عزيز سعدالله انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة طويلة في الإخراج والسينما والمسرح.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الراحل عزيز سعدالله توفى بعد إدخاله إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية؛ جراء معاناته مع السرطان.

وينضم عزيز سعدالله إلى قائمة الفنانين الكبار في الوطن العربي والمغرب الذين رحلوا في عام 2020، من بينهم حمادي التونسي الممثل الكوميدي المشهور.

وشارك الممثل سعدالله الذي ولد في الدار البيضاء عام 1950 ميلادي في العشرات من الأعمال الفنية والمسرحية الناجحة، منها النخوة على لخوا.

كما قاد الفنان عزيز سعدالله، مسرحية سعدك يا مسعود، خلي بالك من مدام، بالإضافة إلى أفلام عرس الآخرين وساعي البريد ونمبر ون وغيرها.