مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

تصدر مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر عارض الأزياء السعودي الشاب، اليوم الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة ودول الخليج والعربية، بعد أن أثار جدلا كبيرا على المنصات الاجتماعية.

وتداول المغردون على موقع تويتر، فيديو جديد بعنوان فضيحة زياد المسفر البالغ من العمر 21 سنة الذي يحمل الجنسية السعودية منذ عدة سنوات ولديه ملايين المتابعين على سناب شات وإنستغرام.

وذكر نشطاء أن فيديو زياد المسفر ينافي القيم والأخلاق السائدة في المجتمع السعودي، موضحة أنه ظهر بشكل شبه عاري، دون مراعاة أن هناك أطفال ونساء يتابعونه على مواقع التواصل.

ورد زياد المسفر، وفقا لبعض الصفحات، على الفيديو الخادش المنسوب له، إذ ظهر على سناب شات وهو يرقص أثناء وجوده في سيارته، دون مبالاة للضجة التي أحدثها خلال الساعات الماضية.

وعقب أحد الناشطين على الفيديو المتداول قائلا : "يا أخي الدنيا صايرة تخوف، ثواني ما شفت المقطع في جزء من الثانية طلع هاشتاق زياد المسفر تريند من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته يوم القيامة".

وتساءل الناشط : "هل تريد الله يتتبع عورتك يوم القيامة، أو تكون مكان هذا الشخص قبل ما تنشر مقطعه. تخيل أمك وأخواتك ونفسك في محل زياد المسفر، ماذا سيكون موقفه حينها". وفق ما تحدث به.

يشار إلى أن فضيحة زياد المسفر تزامنت مع فيديو وصور نُشرت للناشطة السعودية العنود العيسى، حيث ظهرت على سناب بشكل وصفه المتابعون بأنه غير أخلاقي ولا يناسب تقاليد المجتمع الخليجي.