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ما قصة وفاة شيكابالا المرحوم ؟

الإثنين 12 أكتوبر 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما قصة وفاة شيكابالا المرحوم ؟



القاهرة / سما

يتساءل الكثير من مشجعي الكرة المصرية، حول سبب تداول بعض الصفحات الرياضية على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خبر وفاة شيكابالا محمود عبد الرازق نجم فريق الزمالك.

وتنشر العديد من الصفحات خاصة تلك الداعمة للنادي الأهلي، خبر بهذا الشكل "وفاة شيكابالا أو شيكابالا المرحوم أو الميت"؛ وذلك حال قام اللاعب بأي سلوك يتعلق بهم، الأمر الذي تجسد الأيام الماضية.

ووقعت مشادة كلامية بين الفنان أحمد فهمي وشيكابالا يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020؛ بسبب تعدي لاعب الزمالك لفظيا على جماهير الأهلي وفق حديث الممثل عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

وبعد أن علِم جمهور الأهلي بذلك، حتى إنهالت التعليقات على نجم الزمالك عبر مواقع التواصل، فيما برزت من بين المنشورات تلك التي تتحدث بشكل كوميدي وساخر عن "وفاة شيكابالا المرحوم..." وغيرها.

قصة وفاة شيكابالا

وفي رواية أخرى، فقد نشرت صحف عربية ومصرية عام 2018 تقريرا بعنوان "وفاة شيكابالا كرويا"؛ وذلك عقب فشل اللاعب في رحلته الاحترافية الأخيرة بنادي أبولون سميرني اليوناني.

ويعتبر محمود شيكابالا البالغ من العمر حاليا 34 سنة، أحد أفضل صانعي الألعاب في القلعة البيضاء تاريخيا، إذ برز مع الزمالك في السنوات الماضية بشكل مميز، لكن مستواه تراجع بعد احترافه وعودته.

يشار إلى أن شيكابالا ما زال لاعبا في صفوف الزمالك رغم مشاركاته النادرة جدا، حيث تعاقب العديد من المدربين على النادي الأبيض، لكنهم لم يفكروا في استغلال موهبته وخبرته داخل الملعب وخارجه.

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