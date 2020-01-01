شاهد.. من نشر مقطع فيديو هيا الشعيبي الخادش الإباحي ؟

تحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الإثنين، عن جنسية الشخص الذي نشر فيديوهات هيا الشعيبي الإباحية بعد أن اخترق حسابها الشخصي بموقع التواصل سناب شات.

ونشرت مي العيدان صورة على حسابها في إنستغرام لمواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، أعربت فيها عن تضامنه الكبير معها بعد القبض عليها؛ بسبب قضية الفيديوهات الإباحية.

وقالت مي العيدان : "أنا لن أتصالح معها. عندي خلاف معها من خمس سنوات عام وشتمت أمي الميتة علشان أنا وقفت مع طارق العلي في تلك الأيام". وفق ما كتبت الإعلامية.

وأضافت : "الحين هي نايمة في نظارة النيابة العامة. كل شيء ممكن تدش فيه هيا الشعيبي إلا حكاية إنها تنزل فيديو إباحي على سناب شات ما تطلع منها". بحسب حديثها.

وأشارت مي العيدان إلى أن الفنانة هيا الشعيبي تعرف أن حسابها في سناب شات يتضمن عائلات ومصدر رزق حقها، مردفة : "من المستحيل أن تقوم بتنزيل شيء من هذا النوع".

وكانت هيا الشعيبي قد أشعلت غضبا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بنشر صورة لأمير دولة قطر تميم بن حمد خلال مشاركته في جنازة أمير الكويت.

وأثار دفاع العيدان عن الفنانة الشعيبي استغراب المتابعين، لا سيما بعد المشكلة المشهورة بينهن، إثر الخلاف الذي حدث قبل عدة أعوام، فيما أيدها آخرون في هذا التصرف.

وتواصل النيابة العامة في الكويت، التحقيق مع هيا الشعيبي في قضية مقطع الفيديو الإباحي، فيما طالب ناشطون بالإفراج عنها، وقالوا إن "هاكر سعودي" هو من قام بنشره.