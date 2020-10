جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعام 2020

أعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على "تويتر"، اليوم الاثنين، حصول الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون رسميا على جائزة نوبل للاقتصاد.

وجاء في التغريدة: "لقد مُنِحت جائزة نوبل لعام 2020 في مجال العلوم الاقتصادية لبول ميلغروم وروبرت ويلسون لمساهمتهما في تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8