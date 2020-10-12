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جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعام 2020

الإثنين 12 أكتوبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعام 2020



وكالات

أعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على "تويتر"، اليوم الاثنين، حصول الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون رسميا على جائزة نوبل للاقتصاد.

وجاء في التغريدة: "لقد مُنِحت جائزة نوبل لعام 2020 في مجال العلوم الاقتصادية لبول ميلغروم وروبرت ويلسون لمساهمتهما في تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

منحت الأكاديمية، في العام الماضي، جائزة نوبل في الاقتصاد إلى الأمريكية من أصل فرنسي أستر دوفلو والأمريكيين أبهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر.

وأوضحت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل عن منح الجائزة في الاقتصاد لعام 2019 لثلاثة علماء بانيرجي، وكريمر ودوفلو عن أبحاثهم في مجال الفقر.

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

#تويتر #الاقتصاد #جائزة نوبل #أوسلو #مجال الفقر #ستوكهولم

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