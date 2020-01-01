برنامج فعاليات مهرجان دبي للكوميديا 2020

أعلنت مصادر فنية إماراتية، يوم الإثنين، عن برنامج فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، إذ يعود لنشر الابتسامة مجددا خلال الفترة ما بين 21 إلى 24 أكتوبر 2020، في مواقع مختلف بأرجاء المدينة.

وذكرت المصادر أنه سيتسنى لعشاق المراح قضاء أوقات ممتعة خلال أيام مهرجان دبي للكوميديا عبر العروض المباشرة التي يشارك فيها أهم الفرق العالمية.

وقالت إن مهرجان دبي للكوميديا يعد منصة مهمة لنجوم الكوميديا المحلية والإقليمية، ويرسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للترفيه والتسلية.

فعاليات مهرجان دبي للكوميديا 2020:

سيقدم ميشيل وولف ومو عامر عرضاً كوميدياً، وسيستضيفان علي السيد، على خشبة دبي أوبرا في 21 من الشهر الجاري (العرض باللغة الإنجليزية).

أما في 22 الجاري فيقدم النجم الكوميدي" نمر بو نصار"، عرضاً على خشبة دبي أوبرا ، ويعد نمر من رواد ومؤسسي حركة الكوميديا الارتجالية في الشرق الأوسط، إذ أطلق عام 2017 فيلمه الكوميدي «لا تفجير في بيروت» بالولايات المتحدة

ويقدم فير داس، وهو ممثل وفنان كوميدي من أنجح نجوم الكوميديا في الهند، في 22 الجاري، عرضاً بمركز دبي التجاري العالمي، ويحظى فير داس بشهرة واسعة في الإمارات حيث ظهر في العديد من أفلام بوليوود وبرامج الكوميديا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تشكيلة من المسرحيات والعروض التلفزيونية.

بينما يقدم جاد المالح، وهو ممثل وفنان كوميدي من أصول فرنسية - مغربية، عرضه في 23 الجاري على خشبة دبي أوبرا (باللغة الفرنسية). ويتمتع المالح بشعبية واسعة، ويُعد أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، وأخيراً في الولايات المتحدة

على مسرح مول الإمارات في 23 الجاري يقدم النجم الهندي جوراف كابور عرض باللغة الانجليزية

تعود مينا ليسيون برفقة فريق فاني جيرلز، لتقديم حفل كوميدي متميز يدعم حملات التوعية بسرطان الثدي، في 24 الجاري، على مسرح مول الإمارات.